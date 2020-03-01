ماكينه المناديل المبللة (single wipes)

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (single wipes) - في كفر الشيخ مصر

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ماكينه المناديل المبللة (single wipes) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( وهى عبارة عن الياف ورقية من خامات السليوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن) على اسفل الماكينة ويدخل مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد ويدخل بعد ذلك مرحلة التعطير فى نفس الماكينة وهى مرور المناديل على احواض صغيرة تحتوى على المادة المعطرة والتى تتكون من العطر الخام والذى يحلل بالماء وليس الكحول ويخرج من الاحواض الى مرحلة التعبئة على نفس الماكينة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 00201001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 1/3/2020
رقم الإعلان: 2054707
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صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون

(للبيع)

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1/3/2020
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28/2/2020
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25/2/2020
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24/2/2020
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24/2/2020
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23/2/2020
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23/2/2020
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22/2/2020
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18/2/2020
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18/2/2020
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