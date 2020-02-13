(للبيع)
|ماكينه المناديل المبللة (وايبس 5-30 منديل/العبوة) فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام( وهى عبارة عن الياف ورقية من خامات السليوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن) على اسفل الماكينة ويدخل مرحلة التقطيع حسب المقاس المحدد الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|822 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052685
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