(للبيع)
|ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-310707 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01018890010
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055506
525 جنيه
758 جنيه
855 جنيه
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748 جنيه
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893 جنيه
893 جنيه
852 جنيه
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