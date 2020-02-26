ماكينه المناديل المبللة " وايبس 30-120 منديل/العبوة " - فكرة عمل الماكينه سهلة حيث انه يتم تركيب الرول الورق الخام وهى عبارة عن الياف ورقية من خامات السليوز تمتص المواد المعطرة السائلة وتحتفظ بها لفترة من الزمن. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري