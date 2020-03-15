ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية القص والطباعه في ان واحد تقوم بالطباعه والقص بسرعه وثبات مثالي حيث تتمكن من الطباعه من لون واحد الي 6 الوان بسرعه فائقة الماكينة اوتوماتكية بالكامل يتم التحكم بها عن طريق كمبيوتر صغير لتنفيذ المقاسات المطلوبة تمتاز بدقه عالية في الطباعه والقص. 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢العنوان: - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 15/3/2020
رقم الإعلان: 2056052
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تاريخ الإعلان
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15/3/2020
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14/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة الطباعه فليكسو 1-6 لون الة الطباعة على الأكواب الورقية من 1 الي 6 - في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

741 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: ماكينات تصنيع العلب الكرتونية - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تصنيع العلب الكرتونية تقدم شركة دالتكس ايجيبت لماكينات و خطوط انتاج العلف الكرتونية , لكل را.
العنوان:

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11/3/2020
صورة الاعلان: مجزر دواجن الى - في كفر الشيخ مصر

مجزر دواجن الى

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

896 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: خط انتاج الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خط انتاج الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

لان المنتجات الورقية هي مستقبلنا دلوقتي شركة دالتكس كان لازم تقدم لعملائها الحل بنقدم لكم خط انتاج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

820 جنيه

11/3/2020
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صورة الاعلان: خلاط العلف - في كفر الشيخ مصر

خلاط العلف

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

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العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة - في كفر الشيخ مصر

خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💯👌خطوط انتاج اطباق الفوم البيضاء والملونة 👌💯توفرها لكم شركة دالتكس .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

525 جنيه

9/3/2020
صورة الاعلان: ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) - في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة)

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينه المناديل المبللة (وايبس 30-120 منديل/العبوة) 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116039.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

9/3/2020
صورة الاعلان: صوامع تخزين الغلال والقمح - في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الغلال والقمح

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

صوامع تخزين الاعلاف والقمح من شركة الجوهري: - تعمل على تخزين المنتج بداخلها - مزودة ببلور هواء وشفا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

758 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة اكواب الايس كريم - في كفر الشيخ مصر

ماكينة اكواب الايس كريم

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية ب.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

855 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل اكواب الايس كريم من شركة دالتكس ايجيبت

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مبنبطلش ناكل ايس كريم ف الصيف ولا الشتا عشان كدا شركة دالتكس ايجيبت لمعدات صناعة المنتجات الورقية بت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/3/2020
صورة الاعلان: مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet - في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

مطحنة الخشب لانتاج (مصبعات الخشب) wood pellet حرصا منا علي مواكبه كل ما يخص مجال التنميه الصناعيه .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

748 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري بسرعة عالية 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-0100116.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

5/3/2020
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