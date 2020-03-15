(للبيع)
|ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية القص والطباعه في ان واحد تقوم بالطباعه والقص بسرعه وثبات مثالي حيث تتمكن من الطباعه من لون واحد الي 6 الوان بسرعه فائقة الماكينة اوتوماتكية بالكامل يتم التحكم بها عن طريق كمبيوتر صغير لتنفيذ المقاسات المطلوبة تمتاز بدقه عالية في الطباعه والقص. 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢العنوان: - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- 01018890010
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|15/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056052
اتصل
اتصل
741 جنيه
اتصل
896 جنيه
820 جنيه
758 جنيه
525 جنيه
اتصل
758 جنيه
855 جنيه
اتصل
اتصل
748 جنيه
اتصل