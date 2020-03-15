ماكينة طباعة و تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية تقوم هذه الماكينة التي تعتبر وحده متكامله لعملية القص والطباعه في ان واحد تقوم بالطباعه والقص بسرعه وثبات مثالي حيث تتمكن من الطباعه من لون واحد الي 6 الوان بسرعه فائقة الماكينة اوتوماتكية بالكامل يتم التحكم بها عن طريق كمبيوتر صغير لتنفيذ المقاسات المطلوبة تمتاز بدقه عالية في الطباعه والقص. 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢العنوان: - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري