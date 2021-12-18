(للبيع)
|ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥 = الماكينة تعتبر وحدة متكاملة لعملية القص والطباعة في آن واحد بسرعة وثبات مثالي. 👌 = الماكينة اوتوماتكية بالكامل يتم التحكم بها عن طريق كمبيوتر صغير لتنفيذ المقاسات المطلوبة. ✅ = تمتاز بدقه عالية في الطباعة والقص. 💯 ⚠️ المواصفات: سرعة الطباعة: 60 متر/دقيقة لون الطباعة: 1-6 لون سرعة القطع: 200 – 300 strokes / min عرض الورق: 850 mm الدقة: 0.15 mm± تكرار الطباعة: 175-500 mm نظام التحكم: AC-سيرفو موتور الطاقة الكهربائية: 20 Kw الوزن: 4500 Kg
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|20/12/2021
|رقم الإعلان:
|2115955
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