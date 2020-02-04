(للبيع)
|ماكينة طباعة هايدلبرج سى دى 4 لون Heidelberg CD102-4+L Heidelberg CD102-4+L Year 2004 Preset Plus 1 28mil impr. Technotrans Air-cooled AutoPlate Alcolor Damp. with Vario 380V/50hz Cp2000 Delivery extended with IR-and Hot Air Dryer Exatronic Plus Powder Eltex. من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|5/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051656
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو