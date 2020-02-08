(للبيع)
|ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 Heidelberg SM 102-4 -Size 72x102, -Year 1998 -Impressions 119 million, -CPC 1-04, CP Tronic, -Alcolor dampening, -Autoplate, -Preset, -Baldwin refrigerator, -Grafix powder spray, -Automatic washing device, -In production, من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053379
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو