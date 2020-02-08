ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 - في الجيزة مصر

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ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 4 لون فرخ Heidelberg SM 102-4 Heidelberg SM 102-4 -Size 72x102, -Year 1998 -Impressions 119 million, -CPC 1-04, CP Tronic, -Alcolor dampening, -Autoplate, -Preset, -Baldwin refrigerator, -Grafix powder spray, -Automatic washing device, -In production, من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 19/2/2020
رقم الإعلان: 2053379
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14/1/2020
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