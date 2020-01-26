ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون - في الجيزة مصر

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ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version Heidelberg GTOVP 52 +Version CPC, Alcolor, Wendung 4/0, 2/2, T6 Puderapparat من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 28/1/2020
رقم الإعلان: 2050739
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version

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ماكينة طباعة هايدلبرج جى تى او 52 4 لون Heidelberg GTOVP 52 +Version Heidelberg GTOVP 52 +Version .
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100 يورو

26/1/2020
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100 يورو

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100 يورو

22/1/2020
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مطبعة كاملة للبيع هايدلبرج 4 لون جى تى او + 2 لون جى تى او + تجميع + دريل

(للبيع)

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14/1/2020
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مطبعة كاملة للبيع هايدلبرج 4 لون جى تى او + 2 لون جى تى او + تجميع + دريل

(للبيع)

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العنوان:

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100 يورو

14/1/2020
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ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 - 4 لون Heidelberg SM 52-4P

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 - 4 لون Heidelberg SM 52-4P Type Manufactur: Heidelberg Typ: SM .
العنوان:

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القسم: 

100 يورو

8/1/2020
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صورة الاعلان: ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 - 4 لون Heidelberg SM 52-4P - في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 - 4 لون Heidelberg SM 52-4P

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة طباعة هايدلبرج سبيد ماستر 52 - 4 لون Heidelberg SM 52-4P Type Manufactur: Heidelberg Typ: SM.
العنوان:

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القسم: 

100 يورو

6/1/2020
صورة الاعلان: ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون - في الجيزة مصر

ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 4 لون موديل 2006 العداد 110 .
العنوان:

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القسم: 

100 يورو

2/1/2020
صورة الاعلان: ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون - في الجيزة مصر

ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 اربعه لون ماكينه طباعه هايدلبرج مقاس 74 4 لون موديل 2006 العداد 110 .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

1/1/2020
صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

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العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

24/12/2019
صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون ماكينه هايدلبرج جي تي او برنت ماستر اربعه لون موديل 2000 الت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

24/12/2019
صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون ماكينه هايدلبرج جي تي او برنت ماستر اربعه لون موديل 2000 الت.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

23/12/2019
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مقص بولار POLAR 115

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- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115 مقص بولار POLAR مقاس 115 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

15/12/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 115 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115 مقص بولار POLAR مقاس 115 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

14/12/2019
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جهاز نمرة جى تى او 52 جديد بالكرتونة وارد المانيا

(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

100 يورو

10/12/2019
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