(للبيع)
|ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ Heidelberg Suprasetter CTP سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرح موديل ٢٠١١ العداد ٩٥٠٠٠ بليت فقط اوتو لودر بحاله الجديده للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201157306461
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|22/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050037
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو
100 يورو