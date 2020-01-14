ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ

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صورة الاعلان: ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ - في الجيزة مصر

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ماكينة طباعة الزنكات سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرخ Heidelberg Suprasetter CTP سي تي بي هايدلبرج سوبراسيتر نصف فرح موديل ٢٠١١ العداد ٩٥٠٠٠ بليت فقط اوتو لودر بحاله الجديده للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201157306461

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 22/1/2020
رقم الإعلان: 2050037
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1/1/2020
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24/12/2019
صورة الاعلان: ماكينه هايدلبرج جي تي او 52 اربعة لون2000 - في الجيزة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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23/12/2019
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العنوان:

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15/12/2019
صورة الاعلان: مقص بولار POLAR 115 - في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115

(للبيع)

- في الجيزة مصر

مقص بولار POLAR 115 مقص بولار POLAR مقاس 115 سم موديل 1980 للاستفسار : 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

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القسم: 

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العنوان:

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100 يورو

10/12/2019
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24/11/2019
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