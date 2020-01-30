(للبيع)
|ماكينة صنع الزبادى مور ضمان 3 سنوات اللـون: أبيض اكواب 7 كوب 200 مم لون الغطاء الوان مختلفة الطاقة (واط): 15 ماكينة صنع الزبادى مور ضمان 3 سنوات الفولت: 220 الهرتز : 50 الوصف العام أكواب زجاج شكل جذاب سهل التنظيف والتخزين يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|هدايا فور يو
|التليفون:
|01112411252
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|العنوان:
|- سيدي بشر
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|290 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/1/2020
|رقم الإعلان:
|2051020
720 جنيه
390 جنيه
325 جنيه
425 جنيه
200 جنيه