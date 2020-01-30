ماكينة صنع الزبادى مور ضمان 3 سنوات اللـون: أبيض اكواب 7 كوب 200 مم لون الغطاء الوان مختلفة الطاقة (واط): 15 ماكينة صنع الزبادى مور ضمان 3 سنوات الفولت: 220 الهرتز : 50 الوصف العام أكواب زجاج شكل جذاب سهل التنظيف والتخزين يرجى ذكر المنتج المطلوب وسعره المعلن عند الاتصال جديد بالكرتونة يوجد شحن لجميع المحافظات جديدة لم تستخدم اسعار خاصة للكميات وطلبات الجملة متوافر لدينا خدمة التوصيل والطلب عبر الاتصال او الواتس اب