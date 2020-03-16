(للبيع)
|ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة الموصفات : معدلات الهدر بسيطة . الماكينة بها وحدة plc و شاشة لمس . يتم تغذية الأوراق ثلاثة مرات . يتم التشحيم ذاتيا بواسطة زيت السيلكون . فيديو توضيحي للمعدة: * يمكنكم الاتصال بنا على الارقام التاليه : 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056124
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