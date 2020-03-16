ماكينة صنع الاكواب الورقية من 80 الي 90 كوب / دقيقة الموصفات : معدلات الهدر بسيطة . الماكينة بها وحدة plc و شاشة لمس . يتم تغذية الأوراق ثلاثة مرات . يتم التشحيم ذاتيا بواسطة زيت السيلكون . فيديو توضيحي للمعدة: * يمكنكم الاتصال بنا على الارقام التاليه : 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.