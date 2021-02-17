(للبيع)
|ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات جهاز سمكرة واستعدال صاج السيارات علي البارد - استعدال اي صدمات في جسم السيارة علي البارد بدون تسخين أو لحام وبدون افساد دهان السيارة – يدون مجهود بدني – مزود بمجموعة اجزاء للشد والاستعدال لتناسب جميع الأماكن بجسم السيارة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ايجيبت كارتك
|التليفون:
|01068452308
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|العنوان:
|16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084200
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه