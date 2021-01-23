ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات جهاز سمكرة واستعدال صاج السيارات علي البارد - استعدال اي صدمات في جسم السيارة علي البارد بدون تسخين أو لحام وبدون افساد دهان السيارة – يدون مجهود بدني – مزود بمجموعة اجزاء للشد والاستعدال لتناسب جميع الأماكن بجسم السيارة