ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات - في القاهرة مصر

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ماكينة شفط و استعدال صاج السيارات جهاز سمكرة واستعدال صاج السيارات علي البارد - استعدال اي صدمات في جسم السيارة علي البارد بدون تسخين أو لحام وبدون افساد دهان السيارة – يدون مجهود بدني – مزود بمجموعة اجزاء للشد والاستعدال لتناسب جميع الأماكن بجسم السيارة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: ايجيبت كارتك
التليفون: 01068452308

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العنوان: 16 شارع دوليتيان ميدان الخلفاوي محطه مترو الخلفاوي اعلي كنتاكي و بنك cib شركه كارتك ايجيبت لمعدات الورش و مراكز خدمة السيارات و اجهزة كشف الاعطال- شبرا
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/2/2021
رقم الإعلان: 2084187
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صورة الاعلان: احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا - في القاهرة مصر

احباروقطع غيار اصلية ماكينات تصوير مستندات شارب -توشيبا

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فيرست ايجيبت لمهمات المكاتب والتوريدات تقدم لجميع الهيئات والمصالح الحكومية والشركات والمكتبات والم.
العنوان:

القاهرة - مصر

10 جنيه

23/1/2021
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