(للبيع)
|ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة ماكينة سلوفان ساخن تشتغل وش وظهر فى نفس الوقت مقاس ربع الفرخ عرض 38 سم استعمال خارج بحالة ممتازة استيراد من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شركة الحسينى
|التليفون:
|201111305021
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|العنوان:
|الهرم- الجيزه
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100 يورو
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075877
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