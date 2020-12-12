ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة - في الجيزة مصر

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ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة ماكينة سلوفان ساخن تشتغل وش وظهر فى نفس الوقت مقاس ربع الفرخ عرض 38 سم استعمال خارج بحالة ممتازة استيراد من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر شركة الحسينى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شركة الحسينى
التليفون: 201111305021

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العنوان: الهرم- الجيزه
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 100 يورو
تاريخ الإعلان: 12/12/2020
رقم الإعلان: 2075867
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صورة الاعلان: ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة - في الجيزة مصر

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة ماكينة سلوفان ساخن تشتغل وش وظهر ف.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

12/12/2020
صورة الاعلان: ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة - في الجيزة مصر

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة سلوفان ساخن وش وظهر ربع فرخ استيراد الخارج بحالة ممتازة ماكينة سلوفان ساخن تشتغل وش وظهر فى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

12/12/2020
صورة الاعلان: بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ - في الجيزة مصر

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ استيراد الخارج بضاعة حاضرة بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

4/11/2020
صورة الاعلان: بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ - في الجيزة مصر

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

بنش زنكات مقاس 70*100 فرخ استيراد الخارج بضاعة حاضرة بمخازننا بالقاهرة من داخل مصر برجاء اتصل علي .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

4/11/2020
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