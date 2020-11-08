ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل WL20 تتشرف شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف WL20 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: •Fingerprint Capacity: 1000 •Record Capacity: 50,000 •Finger Algorithm ZKFinger VX10.0 •Display 2.8-inch TFT Screen •Communication Wi-Fi , USB