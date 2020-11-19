ماكينة حضور وانصراف ماركة ZKTeco موديل P160 يسعد شركة Royal Surveillance systems المتخصصة في جميع أنظمة الاتصالات و الأنظمة الأمنية ولديها خبراء متخصصون في تلك الأنظمةCommunication & Security & Control Systems بعرض أحدث أجهزة الحضور و الانصراف P160 والتى تصلح للمحلات التجارية و المستشفيات و الصيدليات والمصانع و المكاتب و الشركات. Features: -Palm Capacity: 600 (Standard ) -Fingerprint Capacity: 3,000 -Record Capacity: 10,000 (Optional( -Communication: TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi