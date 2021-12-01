ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

(للبيع)

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تركيا (أنقرة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكينات التعبئة و, التغليف وتصنيع مختلف انواع المكائن حسب الطلب بما اننا ملتزمين باتباع خطى الابداع فاننا نستخدم خبراتنا فى تصميم موديلات جديدة واتباع خطوات التطوير المستمر. ان شركة "Teknikeller Makina" قد بدأت خط الانتاج بتصنيع ماكينات سكر المكعب على شكل C وجنبا الى جنب صممنا وطورنا 10 موديلات جديدة وفى عام 2007 تم اضافة خاصية التعبئة الالية الى هذة الماكينات وكانت هذه هى المرة الاولى فى العالم . علاوة على ذ
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Göktuğ
التليفون: 05394092426

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: ivedik osb no 1357 yenimahalle ankara- yenimahalle
أنقرة -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: 14,000 يورو
تاريخ الإعلان: 1/12/2021
رقم الإعلان: 2113418
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صورة الاعلان: ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل - في أنقرة تركيا

ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل

(للبيع)

- في أنقرة تركيا

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكين.
العنوان:

أنقرة - تركيا

110,000 يورو

1/12/2021
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