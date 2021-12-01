ماكينة تكعيب السكر النصف اتوماتيكية

ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكينات التعبئة و, التغليف وتصنيع مختلف انواع المكائن حسب الطلب بما اننا ملتزمين باتباع خطى الابداع فاننا نستخدم خبراتنا فى تصميم موديلات جديدة واتباع خطوات التطوير المستمر. ان شركة "Teknikeller Makina" قد بدأت خط الانتاج بتصنيع ماكينات سكر المكعب على شكل C وجنبا الى جنب صممنا وطورنا 10 موديلات جديدة وفى عام 2007 تم اضافة خاصية التعبئة الالية الى هذة الماكينات وكانت هذه هى المرة الاولى فى العالم . علاوة على ذ