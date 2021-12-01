ماكينة تكعيب السكر الاوتوماتيكية بشكل كامل

(للبيع)
|ان شركتنا "Teknikeller Makina " تعمل منذ عام 1996 فى مجال تصنيع ماكينات السكر المكعب وماكينات التعبئة و, التغليف وتصنيع مختلف انواع المكائن حسب الطلب بما اننا ملتزمين باتباع خطى الابداع فاننا نستخدم خبراتنا فى تصميم موديلات جديدة واتباع خطوات التطوير المستمر. ان شركة "Teknikeller Makina" قد بدأت خط الانتاج بتصنيع ماكينات سكر المكعب على شكل C وجنبا الى جنب صممنا وطورنا 10 موديلات جديدة وفى عام 2007 تم اضافة خاصية التعبئة الالية الى هذة الماكينات وكانت هذه هى المرة الاولى فى العالم . علاوة على ذ
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Göktuğ
|التليفون:
|05394092426
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|العنوان:
|ivedik osb no 1357 yenimahalle ankara- yenimahalle
أنقرة - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|110,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|1/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113419
14,000 يورو