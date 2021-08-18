ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ - في الجيزة مصر

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ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ Bobst 1982 112 cm year 1982 size 78x112 cm without stripping device 2 chase حالة ممتازة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: 100
التليفون: 201111305021

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العنوان: الهرم- الهرم
الجيزة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 يورو
تاريخ الإعلان: 19/8/2021
رقم الإعلان: 2102937
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صورة الاعلان: ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ - في الجيزة مصر

ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ Bobst 1982 112 cm year 1982 size 78x112 cm without stripping device.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 يورو

18/8/2021
صورة الاعلان: Heidelberg SM 102-4 - في الجيزة مصر

Heidelberg SM 102-4

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Heidelberg SM 102-4 118 mio autoplate Alcolor cpc1.04 cp tronic drystar IR ink all accessories من دا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

1,000 يورو

24/7/2021
صورة الاعلان: Heidelberg SM 102-4 - في الجيزة مصر

Heidelberg SM 102-4

(للبيع)

- في الجيزة مصر

Heidelberg SM 102-4 118 mio autoplate Alcolor cpc1.04 cp tronic drystar IR ink all accessories من دا.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

24/7/2021
صورة الاعلان: ماكينة غسيل رولات - في الجيزة مصر

ماكينة غسيل رولات

(للبيع)

- في الجيزة مصر

ماكينة غسيل رولات المانى أستعمال خارج 01111305021 شركة الحسينى .
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

100 يورو

19/6/2021
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