(للبيع)
|ماكينة تكسير بوبست شفاط مقاس فرخ Bobst 1982 112 cm year 1982 size 78x112 cm without stripping device 2 chase حالة ممتازة من داخل مصر برجاء اتصل علي 002/01111305021 تليفون واتس من خارج مصر برجاء الاتصال علي 004369911220055 تليفون. واتس ايمو. فايبر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|100
|التليفون:
|201111305021
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|العنوان:
|الهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|19/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102937
1,000 يورو
1,000 يورو
100 يورو
100 يورو