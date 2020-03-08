(للبيع)
|ماكينة تقطيع الورق Roll Die cutting Machine تقوم بقطع المختلف من الخامات حيث يتم تغذية الورق ثم يتم القطع في المنطقة المعدنية , تحتوي على شاشة لمس , يمكن من خلالها تعديل طول القطع , يمكن استخدامها لكل من الأوراق البيضاء أو المطبوعة . خط انتاج,اكواب ورقية,ورقيات,كوبايات,دالتكس ايجيبت ماكينة,طباعة,ورق ,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال )
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055390
855 جنيه
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748 جنيه
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