(للبيع)
|ماكينة تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية 🔥 ⚙️ آلية العمل: - تتم تغذية ماكينة التقطيع بالرول. ✅ - تحتوي الاله على شاشة لمس، يمكن من خلالها تعديل طول القطع. 👌 - تعتمد آلة القطع على الكمبيوتر الصغير لتنظيم السرعة. 👌 - محرك مؤازر لتغذية الورق. 💯 - استخدام جهاز استشعار الصور لقطع وجمع الفراغات بسرعة عالية. ✅ ⚠️ فيديو توضيحي للماكينة: 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|21/12/2021
|رقم الإعلان:
|2116185
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