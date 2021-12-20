ماكينة تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية 🔥 ⚙️ آلية العمل: - تتم تغذية ماكينة التقطيع بالرول. ✅ - تحتوي الاله على شاشة لمس، يمكن من خلالها تعديل طول القطع. 👌 - تعتمد آلة القطع على الكمبيوتر الصغير لتنظيم السرعة. 👌 - محرك مؤازر لتغذية الورق. 💯 - استخدام جهاز استشعار الصور لقطع وجمع الفراغات بسرعة عالية. ✅ ⚠️ فيديو توضيحي للماكينة: 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078