ماكينة تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية 🔥

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ماكينة تقطيع الورق لصناعة الاكواب الورقية 🔥 ⚙️ آلية العمل: - تتم تغذية ماكينة التقطيع بالرول. ✅ - تحتوي الاله على شاشة لمس، يمكن من خلالها تعديل طول القطع. 👌 - تعتمد آلة القطع على الكمبيوتر الصغير لتنظيم السرعة. 👌 - محرك مؤازر لتغذية الورق. 💯 - استخدام جهاز استشعار الصور لقطع وجمع الفراغات بسرعة عالية. ✅ ⚠️ فيديو توضيحي للماكينة: 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 21/12/2021
رقم الإعلان: 2116185
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة طباعة وتقطيع الورق لصناعة الأكواب الورقية 🔥 = الماكينة تعتبر وحدة متكاملة لعملية الق.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة أضافة طبقة مزدوجة للكوب الورقي 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة مزدوجة للكوب الورقي 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة أضافة طبقة مزدوجة للكوب الورقي 🔥 آلة اضافة طبقة خارجية عادية او مموجة للكوب الورقي ا.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎 - في كفر الشيخ مصر

خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

خط الإنتاج الأرز المصنع💥💣😎 لأول مرة في مصر 🔥 تقدم شركة #دالتكس_ايجي.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب الفووم 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب الفووم 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع أكواب الفووم 🔥 نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة والوباء العالمي اللي .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

11/12/2021
صورة الاعلان: ماكينة الطباعة Printing Machine ⚙️🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعة Printing Machine ⚙️🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة الطباعة Printing Machine ⚙️🔥 ماكينة طباعة من 1 الى 6 لون للطباعة على ال.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

8/12/2021
صورة الاعلان: النول (CIRCULAR LOOM) 🔥 - في كفر الشيخ مصر

النول (CIRCULAR LOOM) 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

النول (CIRCULAR LOOM) 🔥 يقوم بعملية النسيج وإنتاج رولات النسيج من بكر الخيط وينتج بأحجام مخ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

4/12/2021
صورة الاعلان: ::: ماكينة Tape Winder ::: 🔥 - في كفر الشيخ مصر

::: ماكينة Tape Winder ::: 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

::: ماكينة Tape Winder ::: 🔥 تقوم بتجميع الخيوط على بكر خاص يستخدم فيما بعد في النول ԁ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

2/12/2021
صورة الاعلان: قطع غيار معدات انتاج الأكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

قطع غيار معدات انتاج الأكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

المنتجات الورقية هي اساس الصناعات في الوقت الحالي 💪🔥 لأن كل ثانية يتوقف فيها مصنعك .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

30/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل الاكواب الورقية (60 الى 65 كوب/الدقيقة) 🔥 ⚙. ألية التشغيل: - = يتم التص.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

27/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 = الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغ.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

22/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 🤩🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 🤩🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 🤩🔥 تقوم الماكينة على 3 مراحل >>> *عملية الت.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

20/11/2021
صورة الاعلان: ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينة المناديل المبللة (30-120 منديل/العبوة) 🔥 فكرة عمل الماكينة في 4 مراحل في نفس الماكين.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

18/11/2021
صورة الاعلان: " ماكينة تصنيع الاكياس الورقية" - في كفر الشيخ مصر

" ماكينة تصنيع الاكياس الورقية"

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

قررنا نعملكم مفاجأة من العيار الثقيل 🔥 " ماكينة تصنيع الاكياس الورقية" ابدا بمشرو.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

17/11/2021
صورة الاعلان: خام ورق الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

خام ورق الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

تعلن شركة دالتكس ايجيبت عن توافر ✔️💯 خام ورق الاكواب الورقية هاي بالك عالي الج.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

16/11/2021
صورة الاعلان: ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية 🔥 - في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية 🔥

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

ماكينات تشكيل العبوات البلاستيكية 🔥 = تقوم الماكينة بتشكيل مختلف الاشكال بنظام الفاكيوم. &#.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

اتصل

15/11/2021
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