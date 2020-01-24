ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات للبيع من الهندسية ستيل

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الشرقية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات للبيع من الهندسية ستيل - في الشرقية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات من الهندسية ستيل موديل2020
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الهندسية ستيل
التليفون: 01090750006

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاشرمن رمضان-محمع الروبيكي الصناعي-مصنع385- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/1/2020
رقم الإعلان: 2050299
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

اعلانات جديدة

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شقه بسعر محروق بموقع متميز وكمان كلها واجهة تطل على ناصيتين بحدائق الاهرام

شقه بسعر محروق بموقع متميز وكمان كلها واجهة تطل على ناصيتين بحدائق الاهرام

(للبيع)

شقة 170 م منطقة ل تنقسم الى 3 غرف نوم كبار 2 حمام مطبخ كبير رسيبشن واسع و بلكونة الشقة الدور رابع.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2020
صورة الاعلان: للمهتمين بالخصوصية ، امتلك دوبلكس

للمهتمين بالخصوصية ، امتلك دوبلكس

(للبيع)

للمهتمين بالخصوصية ، امتلك دوبلكس 268 متر دورين 4 غرف نوم منهم 2 ماستر بحمام و2 حمام بيخدم غرفتين نو.
العنوان:

6 أكتوبر - مصر
القسم: 

4,400 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: مندوب بيع وتحصيل

مندوب بيع وتحصيل

(فرصة عمل)

تنفيذ الزيارات البيعية للعملاء طبقا" لخطوط السير. مراجعة مخزون الصيدليات بصورة دورية. إخطار العم.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: ساعة calvinklein الاصلية الان من امريكا لمصر بواسطة هاتولنا دوت كوم

ساعة calvinklein الاصلية الان من امريكا لمصر بواسطة هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

ساعة كيلفن كلاين الاصلية العالمية عالية الجودة بالضمان الامريكي الان توفرها هاتولنا دوت كوم بالشراء .
العنوان:

القاهرة - مصر

1,500 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: بلوفر shein الاصلي للشراء من امريكا بواسطة هاتولنا دوت كوم0

بلوفر shein الاصلي للشراء من امريكا بواسطة هاتولنا دوت كوم0

(للبيع)

بلوفر شتوي تقيل للسيدات 100% قطن طوله 70 سم متاح بجميع الالوان و المقاسات عملي و شيك 0متوفر الان علي.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: شنطة guess الاصلية من امريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم

شنطة guess الاصلية من امريكا عن طريق هاتولنا دوت كوم

(للبيع)

شنطة جيس جلد طبيعي 100% بها سلسلة من الفضة الخالصة و لوجو جيس من الفضة ايضا 0 شنطة كتف عملية و انيقة.
العنوان:

القاهرة - مصر

1,000 جنيه

24/1/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم

الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم

(فرص)

الألمانى دلوقتى بقى لغة مرغوبة جدا فى سوق العمل عشان كده لو حابب تتعلم ألمانى معانا وتبدأ من الصفر و.
العنوان:

القاهرة - مصر

500 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: مصنع ببرج العرب الاسكندريه للاءيجار

مصنع ببرج العرب الاسكندريه للاءيجار

(للإيجار)

مصنع ببرج العرب الاسكندريه للاءيجار على مساحة 12000 متركهرباء قوة 1 ميجا مبنى ادارى 300م 90000 سعر .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

24/1/2020
صورة الاعلان: مدافن للبيع اكتوبر

مدافن للبيع اكتوبر

(للبيع)

مدفن جديد لليع 6اكتوبر - مساحة 40متر - من المالك مباشرة - موقع متميز - رخصة رسمية من جهاز 6اكتوبر 01.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

350,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى

شاليهك ميتعوضش فى راس سدر لانه استلام فورى

(للبيع)

امتلك شاليهك قريب من البحر فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 130 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر

اولادك هيلعبوا براحتهم بأمتلاكك شاليه بجنينة في راس سدر

(للبيع)

امتلك شاليهك ارضي بجنينة في راس سدر واولادك هيلعبوا براحتهم وبخصوصية وهتقدر تعمل كل اللي انت عاوزه م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة

شاليهك في راس سدر يعني استثمار طول السنة

(للبيع)

هتستثمر براحتك طول السنة بأمتلاكك شاليه في راس سدر بقرية لاسيرينا باي وهتستمتع بأحلي جو معتدل طول اي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

51,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: عيادة للبيع متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى العاصمة الادارية

عيادة للبيع متشطبة بالكامل وبالتكيفيات فى العاصمة الادارية

(للبيع)

عيادتك متشطبة وبالتكيفيات فى اكبر مول بالعاصمة الادارية 70م بالدور 8 قريب من اكبر ميدان رئيسي في MU2.
العنوان:

القاهرة - مصر

140,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: امتلك صيدلية بالعاصمة الادارية واستثمر براحتك في اي وقت

امتلك صيدلية بالعاصمة الادارية واستثمر براحتك في اي وقت

(للتقسيط)

امتلك صيدليتك بالعاصمة الادارية الجديدة واستثمر براحتك في اي وقت لانها في مكان مميز جدا بالعاصمة بمو.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

2,700,000 جنيه

24/1/2020
صورة الاعلان: مكتبك الاداري بأقل التكاليف في العاصمة

مكتبك الاداري بأقل التكاليف في العاصمة

(للبيع)

امتلك مكتبك الاداري بأقل التكاليف في العاصمة الادارية الجديدة بأميز مول بالعاصمة ومكتبك يطل علي اكبر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

150,000 جنيه

24/1/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
    إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

    هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager