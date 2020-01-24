ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات للبيع من الهندسية ستيل

(للبيع)
|ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات من الهندسية ستيل موديل2020
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الهندسية ستيل
|التليفون:
|01090750006
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|العنوان:
|العاشرمن رمضان-محمع الروبيكي الصناعي-مصنع385- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050299
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