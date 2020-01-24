ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع - في الشرقية مصر

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اقوى واحدث ما قدمت الشركة الهندسية ستيل لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير من ماكينات التعبئة والتغليف وهى ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك لتعبئة الدقيق النشا والبهارات ومساحيق الغسيل واللبن الباودر والبن منتاجتنا محليه وصناعة مصريه بجودة عالميه تستحق الثقه
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: منى حسن
التليفون: 01090750006

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العنوان: مجمع تبارك الصناعى- العاشر من رمضان
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 10 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/2/2020
رقم الإعلان: 2052740
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صورة الاعلان: ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات للبيع من الهندسية ستيل - في الشرقية مصر

ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات للبيع من الهندسية ستيل

(للبيع)

- في الشرقية مصر

ماكينة تعبئة وتغليف (الفاصوليا-لوبيا-الحمص-البقوليات من الهندسية ستيل موديل2020.
العنوان:

الشرقية - مصر

185,000 جنيه

24/1/2020
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