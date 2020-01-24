ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

(للبيع)
|اقوى واحدث ما قدمت الشركة الهندسية ستيل لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف والتصدير من ماكينات التعبئة والتغليف وهى ماكينة تعبئة وتغليف البودرات النصف الاتوماتيك لتعبئة الدقيق النشا والبهارات ومساحيق الغسيل واللبن الباودر والبن منتاجتنا محليه وصناعة مصريه بجودة عالميه تستحق الثقه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منى حسن
|التليفون:
|01090750006
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|العنوان:
|مجمع تبارك الصناعى- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052740
(للبيع)- في الشرقية مصر
185,000 جنيه