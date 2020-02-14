ماكينة تعبئة وتغليف البودرات الاتوماتيك من الشركة الهندسية ستيل للبيع

(للبيع)
|احدث واقوى ما قدمت الشركة الهندسية ستيل لصناعة ماكينات التعبئة والتغليف من ماكينات التعبئة والتغليف وهى ماكينة تعبئة وتغليف البودرات الاتوماتيك لتعبئة الدقيق النشا والبهارات ومساحيق الغسيل واللبن الباودر والبن منتاجتنا محليه وصناعة مصريه بجودة عالميه تستحق الثقه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|منى حسن
|التليفون:
|01090750006
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|العنوان:
|مجمع تبارك الصناعى- العاشر من رمضان
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|10 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052739
1,530,000 جنيه
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