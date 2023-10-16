ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج

ماكينة تعبئة الأكياس في العلبة -Semi-automatic bag in the box من شركة #إيجي_باك تعمل علي تعبئة منتجات مثل : صوصات الجبن الكريمات المربى 👈الاوزان من : 0.5 لتر إلى 20 لتر. 👈تعمل الماكينة بالضخ الميكانيكي - لضمان دقة الوزن المطلوب 👈الماكينة قادرة على تعبئة المنتجات بدرجة حرارة تصل إلى 95 درجة 👈امكانية التحكم في طاولة التعبئة لتتناسب مع احجام الاكياس المختلفة 👈سطح الطاولة عبارة عن بكرات لسهولة حركة الاكياس بسلاسة وسهولة التنظيف WhatsApp +20 1017093975 info@egypack.com www.egypack.com