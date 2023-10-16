ماكينة تعبئة صوص الجبن والمربي أكياس ف صندوق - شركة إيجي باك لخطوط الانتاج

(For Sale)
|ماكينة تعبئة الأكياس في العلبة -Semi-automatic bag in the box من شركة #إيجي_باك تعمل علي تعبئة منتجات مثل : صوصات الجبن الكريمات المربى 👈الاوزان من : 0.5 لتر إلى 20 لتر. 👈تعمل الماكينة بالضخ الميكانيكي - لضمان دقة الوزن المطلوب 👈الماكينة قادرة على تعبئة المنتجات بدرجة حرارة تصل إلى 95 درجة 👈امكانية التحكم في طاولة التعبئة لتتناسب مع احجام الاكياس المختلفة 👈سطح الطاولة عبارة عن بكرات لسهولة حركة الاكياس بسلاسة وسهولة التنظيف WhatsApp +20 1017093975 info@egypack.com www.egypack.com
|Contact The Advertiser:
|Contact Name:
|ايجي باك
|Telephone:
|+201012656575
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|Location:
|العاشر من رمضان مجمع الروبيكي امام الميناء الجاف- القاهرة
Cairo - Egypt
|Ad Information:
|Price:
|Call
|Posting Date:
|16/10/2023
|Ad Number:
|2246292
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
100 Pound
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري
111 جنيه مصري