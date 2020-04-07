ماكينة تعبئةوتغليف (البقوليات-الحبوب-البودر-السوائل)من الهندسية ستيل

(للبيع)
|ماكينات التعبئة والتعليف (البقوليات –البودرات-الموازين –السوائل-المستحضرات الطبية) الأوتوماتيك-النصف الأوتوماتيك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الشركة الهندسية ستيل
|التليفون:
|00201090750006
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|العنوان:
|مجمع تبارك الصناعي- 13
الشرقية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057451
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