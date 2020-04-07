ماكينة تعبئةوتغليف (البقوليات-الحبوب-البودر-السوائل)من الهندسية ستيل

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ماكينات التعبئة والتعليف (البقوليات –البودرات-الموازين –السوائل-المستحضرات الطبية) الأوتوماتيك-النصف الأوتوماتيك
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الشركة الهندسية ستيل
التليفون: 00201090750006

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مجمع تبارك الصناعي- 13
الشرقية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 7/4/2020
رقم الإعلان: 2057451
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس

(للبيع)

مرايل مدرسة - مصنع يونيفورم مدارس 01118689995 يونيفورم المدارس هو الهوية الاولى للمدرسة و يعتبر ال.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات

متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات

(للبيع)

متجر يونيفورم مصنع - مصنع افرولات 01118689995 اذا كنت تبحث عن يونيفورم عمال لمصنعك فيونيفورم السلا.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم

توريد زى موحد شركة 3A لليونيفورم

(للبيع)

توريد زى موحد ( 01003358542 ) شركة 3A لليونيفورم متخصصون فى تصنيع جميع موديلات بونيفورم السيكيور.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: يونيفورم خادمات

يونيفورم خادمات

(للبيع)

يونيفورم خادمات 01022216888 – 01119959296 افضل خامات اليونيفورم والزى الموحد بسعر المصنع وعقود سنو.
العنوان:

الجيزة - مصر

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب

(للبيع)

مصنع 50000م للبيع ببرج العرب بلوك كامل يصلح لجميع الانشطة سعر المتر 1800 ج 01001910248 01223342232.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

7/4/2020
صورة الاعلان: عايز محل يبقي امتلك في العاصمة واستثمر براحتك

عايز محل يبقي امتلك في العاصمة واستثمر براحتك

(للتقسيط)

عايز تمتلك محل بالعاصمة الادارية الجديدة وتستثمر براحتك في اي وقت بأكبر عائد استثماري وبدون مقدم وبد.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

860,000 جنيه

6/4/2020
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صورة الاعلان: امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك

امتلك في راس سدر واختار نظام السداد اللي يناسبك

(للبيع)

اختار نظام السداد اللي بناسبك وامتلك في راس سدر بأقل مقدم واطول فترة سداد وكمااان مش هتدفع اي فوائد .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: عايز شاليه بخصوصية كاملة يبقي تعالي علي راس سدر

عايز شاليه بخصوصية كاملة يبقي تعالي علي راس سدر

(للتقسيط)

عايز تستمتع بخصوصية كاملة داخل شاليهك امتلك في لاسيرينا باي راس سدر واستمتع بالخصوصية علي اكمل وجه و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر

الشاليه اللى بتحلم بيه عندنا هتلاقيه فى راس سدر

(للبيع)

استلم دلوقتى الشاليه اللى بتحلم بيه فى راس سدر قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة 70م ( غرفة نوم +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر

قضى احلى الاوقات انت وعيلتك فى راس سدر

(للتقسيط)

احلى الاوقات قضيها وامتلك شاليهك فى راس سدر وسط خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات 120م ت.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

190,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: عماره او ارض بيع فورى بالهرم 200م

عماره او ارض بيع فورى بالهرم 200م

(للبيع)

(رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) المكان : ق.
العنوان:

الجيزة - مصر
القسم: 

اتصل

6/4/2020
صورة الاعلان: امتلك عيادتك في العاصمة الادارية بأقل مقدم

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية بأقل مقدم

(للبيع)

امتلك عيادتك في العاصمة الادارية الجديدة بمساحة 56م تشطيب كامل بالتكييفات بالتقسيط المريح وبدون مقدم.
العنوان:

القاهرة - مصر

195,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية بدون مقدم وبدون فوائد

(للبيع)

مكتب للبيع بالعاصمة الادارية الجديدة بدون مقدم وبدون فوائد وبالتقسيط المريح وفي مكان مميز جدا بالحي .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

322,000 جنيه

6/4/2020
صورة الاعلان: مخازن ببرج العرب للبيع

مخازن ببرج العرب للبيع

(للبيع)

مخازن ببرج العرب للبيع مساحات من 500- 8000م مساحات تخزين سعر المتر 1700ج 01001910248 01223342232 .
العنوان:

الإسكندرية - مصر

اتصل

6/4/2020
صورة الاعلان: نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

نوفر الشغالات_جليسات المسنين والاطفال بكافة المحافظات

(طلب عمل)

01223333060 لدينا عاملات نظافة مربيات,جليسات المسنين متوفرة لكافة لمحافظات 01126700074 كل احتياج.
العنوان:

الإسكندرية - مصر

3,000 جنيه

6/4/2020
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