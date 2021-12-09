ماكينة تطبيق وعد الخبز العربي والتورتيلا

شركة Kammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبزالعربي وخطوط التعبئة و التغليف ماكينة عد وتستيف الخبز العربي الطاقة الانتاجية للماكينة تصل الى 2000 ربطة خبز في الساعة . يمكن العمل على الماكينة بمختلف قياسات الخبز ويبدأ قياس الرغيف من 14 سم الى 32 سم . وعد ربطات الخبز من 4 خبزات الى 10 خبزات في نفس الوقت . ضمان الماكينة لمدة سنة كاملة . للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية " اتصال أو واتس آب " : 00905312236573 00905466605666