ماكينة تطبيق وعد الخبز العربي والتورتيلا

(للبيع)
|شركة Kammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبزالعربي وخطوط التعبئة و التغليف ماكينة عد وتستيف الخبز العربي الطاقة الانتاجية للماكينة تصل الى 2000 ربطة خبز في الساعة . يمكن العمل على الماكينة بمختلف قياسات الخبز ويبدأ قياس الرغيف من 14 سم الى 32 سم . وعد ربطات الخبز من 4 خبزات الى 10 خبزات في نفس الوقت . ضمان الماكينة لمدة سنة كاملة . للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية " اتصال أو واتس آب " : 00905312236573 00905466605666
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kammazovens
|التليفون:
|00905389852464
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|العنوان:
|- kilis
كيليس - تركيا
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114673
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