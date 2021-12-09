ماكينة تطبيق وعد الخبز العربي والتورتيلا

(للبيع)

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تركيا (كيليس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شركة Kammaz_Ovens لتصنيع خطوط_إنتاج الخبزالعربي وخطوط التعبئة و التغليف ماكينة عد وتستيف الخبز العربي الطاقة الانتاجية للماكينة تصل الى 2000 ربطة خبز في الساعة . يمكن العمل على الماكينة بمختلف قياسات الخبز ويبدأ قياس الرغيف من 14 سم الى 32 سم . وعد ربطات الخبز من 4 خبزات الى 10 خبزات في نفس الوقت . ضمان الماكينة لمدة سنة كاملة . للتواصل والاستفسار على الأرقام التالية " اتصال أو واتس آب " : 00905312236573 00905466605666
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: kammazovens
التليفون: 00905389852464

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - kilis
كيليس -

تركيا
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 11/12/2021
رقم الإعلان: 2114673
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