ماكينة تصوير مكتبية

ماكينه مكتبيه ماركه زيروكس ابيض واسود فقط استيراد وارد الخارج كسر زيرو بالضمان فقط ب 3750 جنية سكانر و طباعة و فيدر طباعة على الوجهين سرعة طباعة 47 ورقة فى الدقيقة التحميل الشهرى 150.000 ورقة فى الشهر امكانية التوصيل بكابل USB و بكابل الشبكة دقة الصورة فى التصوير 600 DPI دقة الصورة الطباعة 1200 DPI طباعة اول ورقة خلال 8 ثوانى تصوير اول ورقة خلال 12 ثانية طباعة من الفلاش ميمورى عمل مسح ضوئى الوان وابيض واسود و تحميله الى فلاشه امكانية اضافة جزئية والطباعة wifi من التليفون مع امكانية الشحن