ماكينة تصوير مكتبية الوان

(للبيع)
|ماكينه مكتبيه ماركه زيروكس ابيض واسود والوان استيراد وارد الخارج كسر زيرو بالضمان فقط ب 3750 جنية سكانر و طباعة و فيدر طباعة على الوجهين سرعة طباعة 24 ورقة فى الدقيقة التحميل الشهرى 100.000 ورقة فى الشهر امكانية التوصيل بكابل USB و بكابل الشبكة دقة الصورة فى التصوير 600 DPI دقة الصورة الطباعة 1200 DPI طباعة اول ورقة خلال 8 ثوانى تصوير اول ورقة خلال 12 ثانية امكانية اضافة جزئية للطباعة من الفون طباعة من الفلاش ميمورى عمل مسح ضوئى الوان وابيض واسود و تحميله الى فلاشه
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|العالمية
|التليفون:
|01224077202
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|العنوان:
|- الزيتون
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,750 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/7/2021
|رقم الإعلان:
|2099560
3,750 جنيه
1 جنيه
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1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
1 جنيه
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