(للبيع)
|ماكينة تصنيع شكائر منسوجة "3x1" 🔥 *الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المنسوجة بكافة الموصفات والاحجام المطلوبة وبجوده عالية حيث يتم تغذيتها بالمادة الخام وتقوم بالطباعة 4حتى لون وتقوم بعملية التقطيع بالمقاس المطلوب ثم الخياطة حتى يصل المنتج الي افضل جوده ممكنه . تستخدم في تعبئة المحاصيل الزراعية والاعلاف. ماكينة,تشكيل,تصنيع,شكائر اعلاف,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🌐 او زيارة موقعنا : ; أو ا
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهرى
|التليفون:
|01098987479
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- Kafr al-Sheikh City
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|28/7/2020
|رقم الإعلان:
|2064006
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