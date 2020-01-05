(للبيع)
|ماكينة تصنيع شكائر منسوجة 3x1 الماكينة تعمل كوحده متكاملة لإنتاج الشكائر المنسوجة بكافة الموصفات والاحجام المطلوبة وبجوده عالية حيث يتم تغذيتها بالمادة الخام وتقوم بالطباعة 4حتى لون وتقوم بعملية التقطيع بالمقاس المطلوب ثم الخياطة حتى يصل المنتج الي افضل جوده ممكنه . الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك / العنوان مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120)الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|875 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048076
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