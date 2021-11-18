(للبيع)
|ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 🤩🔥 تقوم الماكينة على 3 مراحل >>> *عملية التقطيع بالمقاس المطلوب. 👌 *إضافة بطانة داخلية بلاستيكية. 👌 *عملية الخياطة. 👌 = تستخدم هذه الشكائر في تعبئة المواد الغذائية مثل: - (المكرونة والفواكه المجففة) 💯✅ ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|20/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111981
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