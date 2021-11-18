ماكينة تصنيع شكائر المواد الغذائية 3x1 🤩🔥 تقوم الماكينة على 3 مراحل >>> *عملية التقطيع بالمقاس المطلوب. 👌 *إضافة بطانة داخلية بلاستيكية. 👌 *عملية الخياطة. 👌 = تستخدم هذه الشكائر في تعبئة المواد الغذائية مثل: - (المكرونة والفواكه المجففة) 💯✅ ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078