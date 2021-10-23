(للبيع)
|ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي 🔥 المنتج الأكثر طلباً في السوق العالمي والمصري . ✅ سيزيد طلب الشاليمو الورقي في المستقبل لأنه من المنتجات المحافظة على البيئة . 💯 و عشان شركتنا مهتمة بالتطوير الصناعي في مجالات عدة أحضرنا لكم هذه الماكينة التي تعد ثوره في مجال الصناعات الورقية. 👌 الماكينة متوفرة بطاقات انتاجيه مختلفة وجميع المكونات الداخلية للماكينة نوفر لعملائنا التركيب والتدريب والضمان والصيانة 💯🔥 ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|7/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110306
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