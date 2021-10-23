ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي 🔥 المنتج الأكثر طلباً في السوق العالمي والمصري . ✅ سيزيد طلب الشاليمو الورقي في المستقبل لأنه من المنتجات المحافظة على البيئة . 💯 و عشان شركتنا مهتمة بالتطوير الصناعي في مجالات عدة أحضرنا لكم هذه الماكينة التي تعد ثوره في مجال الصناعات الورقية. 👌 الماكينة متوفرة بطاقات انتاجيه مختلفة وجميع المكونات الداخلية للماكينة نوفر لعملائنا التركيب والتدريب والضمان والصيانة 💯🔥 ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال