ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تصنيع الشاليمو الورقي 🔥 المنتج الأكثر طلباً في السوق العالمي والمصري . ✅ سيزيد طلب الشاليمو الورقي في المستقبل لأنه من المنتجات المحافظة على البيئة . 💯 و عشان شركتنا مهتمة بالتطوير الصناعي في مجالات عدة أحضرنا لكم هذه الماكينة التي تعد ثوره في مجال الصناعات الورقية. 👌 الماكينة متوفرة بطاقات انتاجيه مختلفة وجميع المكونات الداخلية للماكينة نوفر لعملائنا التركيب والتدريب والضمان والصيانة 💯🔥 ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

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العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 7/11/2021
رقم الإعلان: 2110306
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