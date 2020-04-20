ماكينة تصنيع الشاليمو الورقى

(للبيع)
|👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو البلاستيك 👈💯👌والمفاجأأأأأأأأأأأأه قررت شركة دالتكس ايجيبت توفير الشاليمو الصحى باستخدا مواد صديقة للبيئة وسريع التحليل وذلك تماشيا مع دعوات تخفيض استهلاك البلاستيك الحفاظ على البيئة. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بوك: / العنوان: جمهورية مصر العربية - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري.- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|788 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058439
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