ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

(للبيع)
|👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو البلاستيك 👈💯👌والمفاجأأأأأأأأأأأأه قررت شركة دالتكس ايجيبت توفير الشاليمو الصحى باستخدا مواد صديقة للبيئة وسريع التحليل وذلك تماشيا مع دعوات تخفيض استهلاك البلاستيك الحفاظ على البيئة. #الجيد_عندنا_هتلاقية #الشاليمو_الورقى #الشاليمو_الصحى #الشاليمو_صديق_البيئة واليكم فيديو توضيحى للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055081
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