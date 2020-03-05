ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي

👌😍😋يفضل الكثير من الناس تناول العصائر والمشروبات الساخنة باستخدام الشاليمو ويوجد اضرار كتيرة للشاليمو البلاستيك 👈💯👌والمفاجأأأأأأأأأأأأه قررت شركة دالتكس ايجيبت توفير الشاليمو الصحى باستخدا مواد صديقة للبيئة وسريع التحليل وذلك تماشيا مع دعوات تخفيض استهلاك البلاستيك الحفاظ على البيئة. #الجيد_عندنا_هتلاقية #الشاليمو_الورقى #الشاليمو_الصحى #الشاليمو_صديق_البيئة واليكم فيديو توضيحى للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795