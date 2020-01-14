(للبيع)
|ماكينة تصنيع الشاليموة الورقي خلال الوقت الحالي يعد الشاليموه الورقي المنتج الأكثر طلباً في السوق العالمي والمصري وسيزيد الطلب عليه بنسبه أكبر تفوق التوقعات في المستقبل الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 الفيس بووك / العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري.
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|522 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/1/2020
|رقم الإعلان:
|2049186
852 جنيه
855 جنيه
968 جنيه
896 جنيه
896 جنيه
562 جنيه
875 جنيه
896 جنيه
987 جنيه
893 جنيه
899 جنيه
968 جنيه
765 جنيه
897 جنيه
863 جنيه