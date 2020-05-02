(للبيع)
|ماكينة تصنيع الاكواب الورقية 110 الى 130 كوب\دقيقة للحجز والاستعلام الاتصال على الارقام: 002-01001160396 002-01272227795
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|جمهورية مصر العربية - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|563 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/5/2020
|رقم الإعلان:
|2058754
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