ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجودة في السوق العالمية لتشكيل الاكواب الورقية فهي تستخدم تصميم سطح المكتب الذي يعزل أجزاء الإرسال والقوالب , - تعتمد الآلة على تزييت الرش الأوتوماتيكي يتم استخدام PLC والتتبع الكهروضوئي والتغذية المؤازرة للتحكم في التشغيل. - سعة هذا النوع من الماكينة تصل إلى 110-140 / دقيقة ، وهي مناسبة لإنتاج 5-16 أونز من الاكواب الباردة والساخنة. فيديو توضيحي للمعدة:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01001160396

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العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 200 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2020
رقم الإعلان: 2051888
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صورة الاعلان: أكواب ورقيه.كوب ورقي 8أونز بجوده عاليه من مصنع جاسي باك - في كفر الشيخ مصر

أكواب ورقيه.كوب ورقي 8أونز بجوده عاليه من مصنع جاسي باك

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

#كوب_مقاس_8اونز عالي الجوده 👌 افضل جوده ✔ افضل شكل ✔ اسعار خاصه جدا للكميات .
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

250 جنيه

19/1/2020
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