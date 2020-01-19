ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجودة في السوق العالمية لتشكيل الاكواب الورقية فهي تستخدم تصميم سطح المكتب الذي يعزل أجزاء الإرسال والقوالب , - تعتمد الآلة على تزييت الرش الأوتوماتيكي يتم استخدام PLC والتتبع الكهروضوئي والتغذية المؤازرة للتحكم في التشغيل. - سعة هذا النوع من الماكينة تصل إلى 110-140 / دقيقة ، وهي مناسبة لإنتاج 5-16 أونز من الاكواب الباردة والساخنة. فيديو توضيحي للمعدة: