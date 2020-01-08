(للبيع)
|ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجودة في السوق العالمية لتشكيل الاكواب الورقية فهي تستخدم تصميم سطح المكتب الذي يعزل أجزاء الإرسال والقوالب , - تعتمد الآلة على تزييت الرش الأوتوماتيكي يتم استخدام PLC والتتبع الكهروضوئي والتغذية المؤازرة للتحكم في التشغيل. الاتصال 01001160396 -01272227795 العنوان مصر - القاهرة –دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال) برج الجوهرى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|daltex egypt
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|896 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048252
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