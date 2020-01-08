ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجودة في السوق العالمية لتشكيل الاكواب الورقية فهي تستخدم تصميم سطح المكتب الذي يعزل أجزاء الإرسال والقوالب , - تعتمد الآلة على تزييت الرش الأوتوماتيكي يتم استخدام PLC والتتبع الكهروضوئي والتغذية المؤازرة للتحكم في التشغيل. الاتصال 01001160396 -01272227795 العنوان مصر - القاهرة –دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال) برج الجوهرى