ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تصنيع الاكواب الورقية فائقة السرعة بنظام التحكم الذكي - تعتبر الماكينة من اسرع المعدات الموجودة في السوق العالمية لتشكيل الاكواب الورقية فهي تستخدم تصميم سطح المكتب الذي يعزل أجزاء الإرسال والقوالب , - تعتمد الآلة على تزييت الرش الأوتوماتيكي يتم استخدام PLC والتتبع الكهروضوئي والتغذية المؤازرة للتحكم في التشغيل. الاتصال 01001160396 -01272227795 العنوان مصر - القاهرة –دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال) برج الجوهرى
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 896 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/1/2020
رقم الإعلان: 2048252
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