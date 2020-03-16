ماكينة تصنيع اطباق الفوم من دالتكس ايجيبت

(للبيع)
|💯💯ولاننا رقم 1 في مصر حبينا نوفر لعملائنا كل ما هو جديد 💪💪حرصا منا على ارضاء جميع عملائنا جبنالكم مفاجأه من العيار الثقيل 👌🔊👌ورجعنالكوا من تانى بشكل جديد فى صناعة اطباق الفوم البيضاء والملونة 👌💯وتدريب العماله وتستلم الخط على التشغيل 💪💯وعندنا افضل الضمانات والصيانه⚒🛠 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 🏢 العنوان: جمهورية مصر العربية - القاهرة – دائرة المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|دالتكس ايجيبت
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056126
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