(للبيع)
|ماكينة تصنيع أكواب الفووم 🔥 نظرا لانتشار الفيروسات فى الاونة الاخيرة والوباء العالمي اللي بنعيشه وحفاظا على صحة عملائنا 💯✅ بتوفر شركة دالتكس ايجيبت للاستيراد والتصدير الماكينة بمواصفات اوروبية وعالمية عالية الجودة 👌💯 ⚠️فيديو توضيحي للماكينة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|11/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114701
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل
اتصل