ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 = أنبوب مستطيل وهيكل لحام فولاذي، 💪 = نظام تزييت أوتوماتيكي⚙️✅ = قالب التمدد يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. 👌 = نظام تحكم PLC. 💯✅ = الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان،✅ ⚠️ آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكشري الورقية الأوتوماتيكية >>> الخيار الأفضل لصنع أكواب الفشار وعلب الكشري الورقية بجميع المقاسات المختلفة.💯 ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة:
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

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العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 12/12/2021
رقم الإعلان: 2114822
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