(للبيع)
|ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 = أنبوب مستطيل وهيكل لحام فولاذي، 💪 = نظام تزييت أوتوماتيكي⚙️✅ = قالب التمدد يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. 👌 = نظام تحكم PLC. 💯✅ = الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان،✅ ⚠️ آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكشري الورقية الأوتوماتيكية >>> الخيار الأفضل لصنع أكواب الفشار وعلب الكشري الورقية بجميع المقاسات المختلفة.💯 ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة:
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الجوهري
|التليفون:
|01001160396
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|العنوان:
|القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114822
1 جنيه
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