ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 = أنبوب مستطيل وهيكل لحام فولاذي، 💪 = نظام تزييت أوتوماتيكي⚙️✅ = قالب التمدد يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. 👌 = نظام تحكم PLC. 💯✅ = الجهاز لديه ضمانات سلامة لحماية الأشخاص الذين يعملون بأمان،✅ ⚠️ آلة تشكيل أكواب البوب كورن Pop corn وعلب الكشري الورقية الأوتوماتيكية >>> الخيار الأفضل لصنع أكواب الفشار وعلب الكشري الورقية بجميع المقاسات المختلفة.💯 ⚠️ فيديو توضيحي للمعدة: