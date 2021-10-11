ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 - في القاهرة مصر

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ماكينة تصنيع أكواب البوب كورن وعلب الكشري 🔥 = تأتي الماكينة مع أنبوب مستطيل وهيكل لحام فولاذي، 💪 = نظام تزييت أوتوماتيكي، مما يجعل جميع الأجزاء الميكانيكية تعمل بشكل أكثر سلاسة. ⚙️✅ = يستخدم قالب التمدد مما يجعل جودة الختم السفلية أفضل ونسبة أقل تسريبًا. 👌 = نظام تحكم PLC، نظام الكشف عن فشل جهاز الاستشعار، تغذية ورقة القاع التي يتحكم فيها المحرك المؤازر، يتم تسليم ورق القاع عندما يأتي أنبوب الكوب، وإلا لا يوجد توصيل ورق سفلي.💯✅
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

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العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/11/2021
رقم الإعلان: 2113007
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