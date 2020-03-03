ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم يمكنها استخدام تقريبا جميع أنواع المواد البلاستيكية ، مثل PS ، PVC ، PET ، OPP ، PE ، يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 ) – الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري