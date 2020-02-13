ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم يمكنها استخدام تقريبا جميع أنواع المواد البلاستيكية ، مثل PS ، PVC ، PET ، OPP ، PE ، يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. العمليات الرئيسية التي تقوم بها الاله التسخين - تشكيل - الضغط - التقطيع . فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تصنيع,غطاء,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795