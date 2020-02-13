ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية

(للبيع)

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صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم يمكنها استخدام تقريبا جميع أنواع المواد البلاستيكية ، مثل PS ، PVC ، PET ، OPP ، PE ، يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. العمليات الرئيسية التي تقوم بها الاله التسخين - تشكيل - الضغط - التقطيع . فيديو توضيحي للمعدة: ماكينة,تصنيع,غطاء,اكواب ورقية,دالتكس ايجيبت 📞 يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: دالتكس ايجيبت
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: محافظة كفرالشيخ - 4تقسيم المحافظة الجديد - برج الجوهرى (خلف سيراميك رويال)- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 13/2/2020
رقم الإعلان: 2052682
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- في كفر الشيخ مصر

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29/1/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع اعلاف الاسماك الطافية - في كفر الشيخ مصر

معدات مصانع اعلاف الاسماك الطافية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

💪💯تجهيزات الات ومعدات مصنعك من شركة الجوهرى لخطوط انتاج اعلاف الاسماك الطافية €.
العنوان:

كفر الشيخ - مصر

892 جنيه

28/1/2020
صورة الاعلان: معدات مصانع الاكواب الورقية - في كفر الشيخ مصر

معدات مصانع الاكواب الورقية

(للبيع)

- في كفر الشيخ مصر

استثمر اموالك💵 وافتح مصنع اكواب ورقية لانه يعتبر من المشاريع 🏢الجيدة والتي تم تنفيذ.
العنوان:

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28/1/2020
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