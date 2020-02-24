ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الاوتماتيكية الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم يمكنها استخدام تقريبا جميع أنواع المواد البلاستيكية ، مثل PS ، PVC ، PET ، OPP ، PE ، يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. الاتصال: 002-01001160396 002-01272227795 002-047-3107078 الفيس بوك: / العنوان: مصر - القاهرة – دائرى المعادى وان قطامية 65 (برج O120 )الدور السادس - كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) برج الجوهري
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: daltex egypt
التليفون: 01001160396

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العنوان: مصر - مدينة كفرالشيخ - تقسيم المحافظة الجديد ( خلف سيراميكا رويال ) – برج الجوهري- مدينة كفر الشيخ
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 752 جنيه
تاريخ الإعلان: 25/2/2020
رقم الإعلان: 2054153
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