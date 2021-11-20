ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 = الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم .💯 = تستخدم تقريبا مع جميع أنواع المواد البلاستيكية، مثل: - PS، PVC، PET، OPP، PE. 👌 ⚠️ يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. = العمليات الرئيسية التي تقوم بها الاله: - التسخين <<< تشكيل <<< الضغط <<< التقطيع. ⚙️✅ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 🌐 او زيار