ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥

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صورة الاعلان: ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 - في كفر الشيخ مصر

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ماكينة تشكيل غطاء الكوب الورقي الأوتوماتيكية 🔥 = الاله تستخدم في صناعة غطاء الكوب الورقي وغطاء الايس كريم .💯 = تستخدم تقريبا مع جميع أنواع المواد البلاستيكية، مثل: - PS، PVC، PET، OPP، PE. 👌 ⚠️ يمكنك جعل الأغطية ذات القطر 30-130mm عن طريق تغيير القالب. = العمليات الرئيسية التي تقوم بها الاله: - التسخين <<< تشكيل <<< الضغط <<< التقطيع. ⚙️✅ فيديو توضيحي للمعدة: ; يمكنكم الاتصال بنا على: 002-01001160396 002-01272227795 047-3107078 🌐 او زيار
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: الجوهري
التليفون: 01001160396

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: القاهرة - المعادي - وان قطامية- مدينة كفر الشيخ - تقسيم المحافظة الجديدة
كفر الشيخ -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 22/11/2021
رقم الإعلان: 2112240
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